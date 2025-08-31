Министр труда ФРГ Бербель Бас назвала "чушью" слова канцлера Фридриха Мерца о сокращении социальных расходов.

Заявление прозвучали в ходе выступления Бас на конференции Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, передаёт местное издание Мerkur.

"Эти разговоры о том, что мы больше не можем финансировать систему социальной защиты, извините за выражение, полная чушь", – сказала Бас.

По её словам, социальное государство необходимо для сплочённости общества, а обсуждать нужно способы привлечения к его финансированию состоятельные слои населения.

Напомним, Мерц потребовал жёсткой экономии и объявил об "осени реформ", подчеркнув, что Германия "живёт не по средствам" и не может позволить себе финансирование нынешней системы социальной защиты.

Ранее в минтруда ФРГ сообщили, что безработным украинцам ужесточат санкции за отказ от трудоустройства в Германии.

Так, пропуск обязательных встреч в центрах занятости будет приводить к снижению суммы выплат на 30%, а повторный отказ от предлагаемой работы может повлечь полное лишение пособия.

Напомним, недавно Мерц констатировал неспособность немецкой экономики оплачивать социальное государство.