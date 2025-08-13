Многие украинские беженцы в США оказались перед выбором: уехать или остаться без работы и жить на сбережения.

Об этом говорится в сюжете немецкого издания Deutsche Welle.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом его администрация приостановила все заявки на продление программы временной гуманитарной защиты, введенной при Джо Байдене. Программа позволяла украинцам жить и работать в США до двух лет с возможностью продления.

В сюжете показана беженка Ольга, которая приехала в Питтсбург, стала участницей программы и устроилась на работу в отель. Но в этом году срок действия программы завершился, и женщина потеряла работу с квартирой и вынуждена жить у друзей на накопленные сбережения.

Те, у кого, как у Ольги, уже истек срок пребывания в США, обязаны покинуть страну.

"Когда администрация Трампа объявила о приостановке рассмотрения всех заявок от людей с гуманитарным статусом, это создало огромный пузырь. А когда приостановку отменили, система оказалась перегруженной. За эти полгода накопилось слишком много документов, и теперь обработка занимает очень-очень много времени", - сказала иммиграционный адвокат Ирина Мазур.

Украинцы, которые легально въехали в США и формально все еще подпадают под условия программы, теперь сталкиваются с выбором: остаться без средств к существованию или добровольно уехать. Многие называют это "вынужденной самодепортацией".

В середине июля СМИ писали, что часть украинцев покидает США и возвращается в Европу из-за ужесточения миграционной политики.

Вскоре после этого Трамп заверил, что намерен разрешить украинцам, прибывшим в США, оставаться в стране до завершения боевых действий.