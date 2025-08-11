Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла призвал отменить выплату повышенного пособия Bürgergeld для украинских беженцев в ФРГ.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

По его словам, беженцы из Украины получают это пособие "несправедливым образом" и "должны вернуться в свою страну".

Он призвал как можно быстрее закончить войну в Украине, которую назвал "не нашей войной" ценой "уступки территорий" Украиной.

Ранее лишить украинцев Bürgergeld призывал премьер Баварии Маркус Зёдер из партии "Христианско-социальный союз".

Напомним, по действующему коалиционному соглашению между СДПГ и ХДС/ХСС, украинские беженцы, прибывшие после 1 апреля 2025 года, должны получать более низкие выплаты.

Война в Украине идет 1265-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.