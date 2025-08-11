"Альтернатива для Германии" призвала отменить выплату Bürgergeld для украинских беженцев в ФРГ
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла призвал отменить выплату повышенного пособия Bürgergeld для украинских беженцев в ФРГ.
Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.
По его словам, беженцы из Украины получают это пособие "несправедливым образом" и "должны вернуться в свою страну".
Он призвал как можно быстрее закончить войну в Украине, которую назвал "не нашей войной" ценой "уступки территорий" Украиной.
Ранее лишить украинцев Bürgergeld призывал премьер Баварии Маркус Зёдер из партии "Христианско-социальный союз".
Напомним, по действующему коалиционному соглашению между СДПГ и ХДС/ХСС, украинские беженцы, прибывшие после 1 апреля 2025 года, должны получать более низкие выплаты.
