"Германия живёт не по средствам". Мерц заявил о необходимости сокращения пособий для сохранения промышленности
Федеративная Республика Германия тратит слишком много средств на поддержку уязвимых слоёв населения.
Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц на съезде партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), прошедшем в Северном Рейне.
Глава правительства считает, что ФРГ необходимо уменьшить пособия (их, в том числе, получают и беженцы из Украины) в пользу сохранения и дальнейшего развития промышленности.
"На протяжении многих лет мы живём не по средствам. Так больше оставаться не может. Мы превратились в индустриальный музей. Если мы хотим это исправить, нам нужно заняться системами социального страхования. Это будет означать болезненные решения. Это будет означать сокращения расходов", – заявил Мерц.
Ранее Мерц констатировал неспособность немецкой экономики обеспечивать социальное государство.
"Социальное государство в нынешнем виде больше невозможно финансировать из того, что мы можем себе позволить экономически", – сказал глава правительства.
Напомним, на днях канцлер заявил, что в Германии могут ввести обязательную военную службу для женщин.