Федеративная Республика Германия тратит слишком много средств на поддержку уязвимых слоёв населения.

Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц на съезде партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), прошедшем в Северном Рейне.

Глава правительства считает, что ФРГ необходимо уменьшить пособия (их, в том числе, получают и беженцы из Украины) в пользу сохранения и дальнейшего развития промышленности.

"На протяжении многих лет мы живём не по средствам. Так больше оставаться не может. Мы превратились в индустриальный музей. Если мы хотим это исправить, нам нужно заняться системами социального страхования. Это будет означать болезненные решения. Это будет означать сокращения расходов", – заявил Мерц.

Ранее Мерц констатировал неспособность немецкой экономики обеспечивать социальное государство.

"Социальное государство в нынешнем виде больше невозможно финансировать из того, что мы можем себе позволить экономически", – сказал глава правительства.

Напомним, на днях канцлер заявил, что в Германии могут ввести обязательную военную службу для женщин.