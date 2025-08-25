Германия больше не может финансировать существующую модель социального государства.

Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц на партийной конференции Христианско-демократического союза (ХДС) в Оснабрюке, его слова приводит британская The Telegraph.

"Социальное государство в нынешнем виде больше невозможно финансировать из того, что мы можем себе позволить экономически", – сказал глава правительства.

По его словам, современная модель социального государства в стране "больше не является финансово устойчивой". Он призвал к пересмотру системы пособий, на которую в текущем году потратили больше, чем в рекордном по расходам 2024 году, когда на пособия выделили 47 млрд евро.

Газета The Telegraph напоминает, что Германия, ранее считавшаяся экспортным лидером Европы, с 2017 года показала рост ВВП лишь на 1,6% против 9,5% в остальной еврозоне. Экономика страны сокращалась два года подряд: на 0,3% в 2023 году и на 0,2% в 2024-м, а во втором квартале 2025-го ВВП вновь упал на 0,3%.

На фоне старения населения и роста безработицы расходы на социальное обеспечение продолжают стремительно расти, и значительная их часть приходится не только на граждан Германии, но и на иностранцев.

Несмотря на эти трудности, уровень госдолга Германии остается одним из самых низких в еврозоне: 62,5% ВВП (для примера, в Великобритании он достигает 96,3%, в основном за счет расходов на соцвыплаты).

При этом ФРГ выделяет миллионы евро на помощь Украине в войне. Так, в середине августа Берлин объявил, что профинансирует пакет военного оборудования и боеприпасов для нужд Киева на сумму 500 миллионов долларов.

Также ФРГ обязалась купить для Украины системы ПВО Patriot.