В ФРГ растёт дефицит редкоземельных металлов из Китая, необходимых для военного производства – всё больше компаний сообщают о перебоях с поставками.

Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

Пекин расширил список материалов, экспорт которых возможен только с разрешения правительства, и теперь сам выбирает, кому и в каких объёмах продавать сырьё, мировой рынок которого КНР контролирует на 90%.

К настоящему времени у многих малых и средних немецких предприятий запасов редкозёмов осталось лишь на несколько недель.

В минэкономики ФРГ заявили, что риски, связанные с экспортным контролем Китая, воспринимаются "очень серьёзно" и ситуация вызывает "обеспокоенность". Вопросом занялась Еврокомиссия.

Напомним, по сведениям WSJ, Китай согласился возобновить поставки редкоземельных металлов в США только на полгода.

Белый дом в свою очередь согласился ослабить ограничения на продажу в Китай реактивных двигателей и этана, необходимого для производства пластмасс.

Ранее немецкие производители дали негативную оценку торговой сделки США и ЕС.