ФРГ объявила, что профинансирует пакет военного оборудования и боеприпасов для нужд Киева на сумму 500 миллонов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса на официальном сайте.

Вооружение закупят у США. Вашингтон поставит это вооружение в рамках новой инициативы НАТО "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL).

Как мы сообщали, США и НАТО придумали схему, как европейские страны будут оплачить поставки американского оружия в Украину.

Накануне вице-президент США Джей ди Вэнс сделал ряд заявлений о переговорах по Украине.

Война в Украине продолжается 1267-й день. Последние новости с ключевыми событиями 13 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные паблики и бойцы ВСУ массово сообщали о российском прорыве к северу от покровской агломерации – в сторону Доброполья. В результате 11-километрового (согласно украинским данным) рывка, неприятель вышел к северо-востоку от населённого пункта, перекрыв дорогу на Краматорск и Константиновку. При этом военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке считает, что прорыв насчитывает 18 километров.

