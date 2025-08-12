Анализируем итоги 1266-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Вчера украинские военные паблики, а также бойцы ВСУ начали массово писать о российском прорыве к северу от Покровской агломерации - в сторону Доброполья.

В результате 11-километрового (согласно украинским данным) рывка, россияне вышли к северо-востоку от Доброполья, перерезав дорогу на Краматорск и Константиновку. При этом военный обозреватель Bild Юлиан Репке считает, что прорыв насчитывает 18 километров.

В чем причина прорыва и каковы будут его последствия?

Судя по сообщениям украинских пабликов, проблема в нехватке личного состава и "ложных докладах" наверх о состоянии обороны под Добропольем. Российские военные телеграм-каналы пишут о том, что этот район прикрывала тероборона - поскольку более опытные части держат фронт под Покровском.

При этом бои происходят уже в достаточно глубоком тылу, где нет организованной линии обороны ВСУ. Ее нужно фактически выстраивать "с колес", перебрасывая резервы. В украинских пабликах уже звучат прогнозы, что если срочно не исправить ситуацию, то россияне смогут прорвать фронт и выйти на оперативный простор. И Украина будет терять территории по сотни квадратных километров в день, как это было в первые недели вторжения.

Потенциально рывок РФ на Доброполье несёт сразу две очень серьёзные угрозы для ВСУ.

Во-первых, это заход российских войск в тыл агломерации Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. Это крупнейший укрепрайон украинских войск, готовый к отражению наступления РФ с востока. Но если его обойти с запада и перерезать коммуникации, то оборонять его будет крайне сложно. Российские паблики пишут, что цель - дойти до Барвенково Харьковской области, чтоб полностью "обнулить" логистику ВСУ на севере Донецкой области, что станет прологом к полному захвату россиянами этой части региона.

Вторая угроза - удар россиян в западном направлении. Через Доброполье на Павлоград Днепропетровской области. Сейчас это все ещё тыл ВСУ и неизвестно - есть ли там резервная линия обороны.

Впрочем, оба маневра как на север к Барвенково (а это ещё 40 километров), так и на запад к Павлограду требует два условия.

Первое - наличие достаточных резервов у РФ, чтоб обеспечить непрерывное и возрастающее давление, с одновременным "подтягиванием" флангов. Второе - отсутствие достаточных резервов ВСУ, чтоб купировать прорыв.

Пока это две неизвестные величины.

Официально, к слову, в ВСУ заявляют, что, на данный момент, в районе Доброполья нет никакого прорыва с закреплением противника на новых позициях, а есть лишь просачивание малых групп пехоты и ДРГ, которые уничтожаются украинскими войсками.

Ряд российских военных пабликов также пишут о том, что ещё рано говорить о прорыве - нужно ещё закрепиться на месте. Также они пишут, что ВСУ уже перебрасывает резервы для купирования прорыва. Правда, в РФ есть и другая версия, что Киев копит резервы совсем в другом месте - на границе с Курской и Брянской областями для организации нового прорыва границы с целью "укрепления переговорных позиций", а на Донбасс войска отправляются по "остаточному принципу".

В общем, ближайшие дни покажут - смогут ли россияне развить свое наступление, заходя все глубже в тыл ВСУ и "разваливая" украинский фронт. Либо же ВСУ смогут остановить их продвижение, организовав устойчивую оборону.

В любом случае, прорыв на Доброполье - это серьезный удар и по северному флангу Покровска и Мирнограда. Оборона ВСУ здесь растягивается, что увеличивает вероятность прорыва россиян и на этом участке.

Российские паблики утверждают, что такой прорыв уже происходит, и что войска РФ, наступая со стороны Родинского дошли до Гришино к северо-западу от Покровска - что означало бы почти полное окружение города. Но Украина прорыва к Гришино не подтверждала. На карте DeepState этот населенный пункт находится в тылу ВСУ.

На Западе оценки случившегося звучат крайне тревожные. "В ближайшие часы решится судьба оставшихся под контролем Украины 29% территории Донецкой области", - заявляет военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

Для отражения угрозы Славянско-Краматорской агломерации у ВСУ, по оценке Репке, есть несколько дней, прежде чем РФ перебросит туда дроны и механизированные части, которые закрепят и удержат занятый участок.

В таком случае последние два крупные города Донбасса — Славянск и Краматорск — будут отрезаны от Днепра и смогут получать снабжение только через Харьков. А Украине "вряд ли удастся удержать регион в долгосрочной перспективе".

Если не ликвидировать прорыв, "цепочка слишком разреженных участков фронта и дальнейших потерь территорий продолжится и ускорится", а Россия может отозвать своё условие вывода ВСУ с Донбасса в обмен на прекращение огня в других местах, пишет Репке.

Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в связи с прорывом пишет, что Украина может снова, как в 2022-м, начать терять сотни километров каждый день. По его словам, ситуация, которая сейчас происходит на Донбассе, "является следствием действий или бездействия, о которых предупреждалось в каждом интервью последние годы полтора".

"Сначала мы "проваливаемся" на уровне взводов. Затем рот. Затем пришел черед батальонов. Когда дойдет до бригад – враг пустит в ход свои бронетанковые группы, активно накапливающиеся уже год, и выйдет в тыл, на оперативное пространство. И карта снова будет "сдвигаться", как это было в 2022-м – десятками, сотнями квадратных километров каждый день", – написал Чмут.

"Конечно, вы можете сказать, что я "нагнетаю", и "накручиваю", и все не так плохо, у нас есть дроны, под два десятка вновь корпусов и все "контролируемо". Но где-то то же мы проходили с 2018-го по 22-й год. Где-то тоже мы проходим снова с 2024-го. Игнорирование проблем не приводит к их решению", – добавил он.

Остановка войны и последствия для Зеленского

Продолжается обсуждение слухов о том, что условием завершения войны Трамп и Путин могут согласовать вывод украинских войск со всей Донецкой области.

Диспозиция на данный момент прежняя: Киев и Европа против такого варианта. Москва и Вашингтон его вообще никак не комментирует. Кроме того, что Трамп заявляет об «обмене территорий» (но без конкретики) и критикует Зеленского за его отказ.

При этом острые споры вокруг возможных условий завершения войны накануне встречи Трампа и Путина для Украины имеют и важный внутриполитический аспект.

В экспертных кругах распространено мнение, что вывод войск из Донбасса - если его потребует Трамп - станет политическим самоубийством Зеленского. Что это вызовет акции протеста и бунты с последующим устранением от власти действующего президента на выборах или даже без них. Тем более, как показал недавний "картонный майдан", Банковая слабо держит удар улицы.

В то же время, есть и другая точка зрения, которая гласит, что ожидания бунта в случае вывода войск из Донецкой области преувеличены, а ситуация для Украины в случае отказа от "плана Трампа" и прекращения американской поддержки несет огромные риски и, по итогу, может привести к куда большим проблемам для Украины и к еще более худшим условиям мира. Поэтому, при определенных обстоятельствах, власти могут на пойти на вывод войск из Донбасса, если это приведет к прекращению огня.

"Настроения в обществе не очень однозначны. В последние годы к Донбассу в прочих регионах Украины сформировалось отношение как к "проклятой земле", на которой украинское войско должно измотать и остановить наступление россиян, чтоб они не пошли дальше. При этом, по умолчанию, считается приемлемой жертвой то, что Россия захватит там какие-то города и села, предварительно стерев их в пыль. Конечно, так не считают жители самой Донецкой области, но я говорю о других областях. Поэтому я не уверен, что будет бунт и Майдан, если отдать полностью Донецкую область, а взамен Украина получит прекращение войны и мобилизации/бусификации. Да, будет много обвинений в капитуляции. Но они будут в большей степени рассчитаны на будущие выборы. Кроме того, отказ от предложения Трампа может привести к еще худшим последствиям - прекращению помощи, что приведет к резкому усложнению ситуации на фронте и далее условия будут еще хуже. Не исключено, что на это и рассчитывает Путин. Хотя, безусловно, политически и морально вывод войск станет сильным ударом по Зеленскому. И он не хотел бы идти на сдачу территорий. Его основная цель сейчас - добиться, чтоб Трамп не выдвигал такого требования вообще. Но если этого не получится, то нужно будет принимать решение - оказаться или согласиться. Вероятно, решение будет приниматься Банковой после того, как она взвесит все риски и возможности: насколько Трамп действительно готов давить жестко в случае отказа. И на что можно обменять вывод войск из Донецкой области - на другие территории, вступление в ЕС, увеличение военной и экономической помощи и что-то еще", - сказал "Стране" один из политтехнологов работавших с Офисом президента.

Источник в националистической среде также говорит, что настроения там довольно противоречивые.

"С одной стороны, многие вывод войск из Донецкой области воспримут как откровенное предательство и поощрение агрессора. С другой стороны, есть большие потери. Есть понимание всей тяжести ситуации, в которой оказалась Украина. И понимание того, что далее ситуация может еще ухудшиться. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и политические амбиции лидеров националистического движения. Сейчас, пока они на фронте и идет война, они вынуждены их сдерживать. Но если будет мир, перед ними открываются перспективы передела в свою пользу политического и даже экономического поля страны. И это также многие держат в уме", - говорит представитель одного из националистических движений, который сейчас служит в ВСУ.

Отметим, что в украинских соцсетях, даже среди националистов, перспективы "мира в обмен на Донецкую область" комментируют осторожно. Да, есть заявления о неприемлемости такого варианта (но при этом есть и заявления в его поддержку). Запускаются и волны "зрады" (например, от среды, близкой к Порошенко). Но, в целом, накал страстей в политизированной части общества и близко не такой, каков был в июле во время скандала с НАБУ.

Отчасти, возможно, это объясняется тем, что информация о "плане Трампа-Путина" по выводу ВСУ из Донбасса существует только в формате слухов и публикаций в СМИ. И пока никак не подтверждена и никто официального такого от Украины ещё не требует. А потому многие относятся к этому просто как к очередным "сливам" одного из вариантов "сделки", которые ни к чему не приведут. И если информация подтвердится, то возмущение может быть больше и жестче.

Но уже по тому, как идет дискуссия, очевидно, что отношение к теме в украинском обществе неоднозначное и существуют разные мнения.

Детальнее о том, по какому сценарию по итогу будут развиваться события на внутриполитическом фронте - в отдельном материале "Страны".

Зачем президент открывает границы

На фоне слухов о скором окончании войны Зеленский сделал заявление, близкое к сенсационному. Украинским парням до 22 лет могут разрешить выезд за границу, сообщил президент.

Он заявил, что поручил Кабмину и военным "обработать возможность" этого. Но допустил, что правительство откажет в этой инициативе. "Вы еще не знаете, как будет", - пошутил Зеленский, когда люди в зале начали хлопать.

Хотя верится в подобный отказ с трудом (правительство полностью подконтрольно Зеленскому). Впрочем, нужно будет смотреть на конкретные условия открытия границ, которые пропишет правительство.

Нельзя исключать, что они будут такими, что большинство парней возможностью выехать за границу воспользоваться не смогут. И, в таком случае, президент это сказал просто ради пиара (хотя пиар-эффект тогда для него от разочарования будет, очевидно, сугубо негативным).

Но если все ж таки мужчинам до 22 лет откроют дорогу за кордон, то что это будет означать?

Логика запрета на выезд этой категории военнообязанных была в том, что неизвестно, куда повернется война, и когда может возникнуть необходимость в призыве юношей и от 18 лет. Это не проговаривалось официально, но на уровне общего понимания было именно так.

Хотя возраст мобилизации был изначально от 27 лет, потом его опустили до 25. То есть, парней до этого возраста на войну не призывают (только на добровольной основе).

И теперь власть по сути "отпускает" из страны обширный пласт юношей от 18 до 22 лет.

Очевидно, что это не может объясняться стабилизацией ситуации на фронте - поскольку там все становится только хуже. И масштабы "бусификации", и данные с фронта показывают, что у ВСУ крупные проблемы с личным составом. То есть, если сохраняется логика продолжать войну дальше и воевать "до последнего", то границы открывать рано, а наоборот нужно еще больше снижать мобилизационный возраст.

Исходя из чего, можно сделать вывод, что власти Украины видят в обозримом - возможно, самом ближайшем - будущем окончание боевых действий. Что четко совпало с объявлением переговоров Путина и Трампа на Аляске, которые пройдут уже в пятницу.

Заявление Зеленского - маркер того, что на этот раз с переговорами "все серьезно", и они действительно могут остановить боевые действия.

Впрочем, остается еще один менее радужный сценарий - власть собирается снизить мобилизационный возраст до 23 лет, и пытается чем-то это решение компенсировать.

Однако у "амнистии" по выезду молодежи за границу прослеживается и два четких внутриполитических аспекта.

Первый - связанный опять-таки с переговорами Путина и Трампа. "Широкий жест" Зеленского по открытию границ по идее может подсластить пилюлю "зрады" со сдачей территорий, если на нее придется пойти под давлением США.

Второй - еще в довоенное время молодые люди изначально были наиболее стойким электоратом Зеленского. И то, что президент начал раздавать бонусы именно этой категории избирателей, говорит о том, что выборы не за горами.

К слову, частичное открытие границ было не единственным "пряником" президента для этой аудитории. Он также заявил, что вузы начнут набирать студентов не только летом, но и зимой - такое поручение уже ушло в правительство. Кроме того, со следующего года будут увеличены стипендии.