В Польше полиция задержала гражданина Украины, который в социальных сетях угрожал поджигать дома из-за отмены финансовой помощи безработным украинцам.

Об этом сообщает издание inPoland.

По информации, инцидент произошел в столице страны - Варшаве.

Исходя из сообщения, в результате происшествия 29-летнего мужчину депортируют.

Напомним, что польское правительство уже согласилось с позицией президента Кароля Навроцкого и готовит законопроект, по которому выплаты будут получать только трудоустроенные украинские беженцы.

Война в Украине идет 1283-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском - в районе Зверево, сообщает Deep State. Также у россиян продвижение возле Малиевки у границы Днепропетровской области и южнее у Темировки на западе Запорожской области.

