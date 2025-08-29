Полиция Варшавы задержала гражданина Украины, угрожавшего поджигать дома из-за отмены помощи безработным украинцам
В Польше полиция задержала гражданина Украины, который в социальных сетях угрожал поджигать дома из-за отмены финансовой помощи безработным украинцам.
Об этом сообщает издание inPoland.
По информации, инцидент произошел в столице страны - Варшаве.
Исходя из сообщения, в результате происшествия 29-летнего мужчину депортируют.
Напомним, что польское правительство уже согласилось с позицией президента Кароля Навроцкого и готовит законопроект, по которому выплаты будут получать только трудоустроенные украинские беженцы.
Война в Украине идет 1283-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском - в районе Зверево, сообщает Deep State. Также у россиян продвижение возле Малиевки у границы Днепропетровской области и южнее у Темировки на западе Запорожской области.
