В Польше обостряется конфликт из-за Украины между правительством премьер-министра страны Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким.

Министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский обвинил президента в "поддержке российского империализма" из-за вето на помощь неработающим украинским беженцам.

Об этом чиновник написал в соцсети X.

"В России радуются позиции президента Навроцкого, блокирующего поддержку Украины! Под постами Канцелярии сотни российских троллей аплодируют и пытаются отговорить Польшу от помощи борющейся за независимость Украины... Мы недолго ждали действия нового президента в поддержку российского империализма. Но Польша никогда не присоединится к оси зла, независимо от того, как сильно к этому стремятся Кароль Навроцкий и его ослепленное ненавистью окружение", - заявил Гавковский.

Спикер президента Рафал Лешкевич назвал это заявление "истерикой" и "проявлением невежества и нехватки отзывчивости".

"Это также посылает опасный сигнал нашим врагам. Представитель польского правительства безосновательно обвиняет президента Республики Польша в поддержке российского империализма! Это верх манипуляций, с которыми вам следует бороться, а не оказывать им содействие", - написал Лешкевич.

Тем временем польское правительство согласилось с позицией президента Навроцкого и уже готовит законопроект, по которому выплаты будут получать только трудоустроенные украинские беженцы.

Об этом сообщил премьер Дональд Туск, передает издание Money. Он сказал, что кабмин "не будет спорить", и новый законопроект "практически готов".

Издание отмечает, что кандидат в президенты "Гражданской платформы" (партия Туска) Рафал Тшасковский также обещал, что выплаты будут получать только трудоустроенные иностранцы.

Напомним, что под этот закон, который ранее ветировал президент Навроцкий, подвязана проплата Польшей для Украины Starlink. Текущая проплата заканчивается в октябре. То есть в случае оперативного принятия закона услуги не будут приостановлены, как и обещали в канцелярии Навроцкого.

Ранее мы писали, что вето президента Польши на поправки к закону о помощи украинцам может создать сложности сотням тысяч украинцев.

Между тем в Польше уволили украинского журналиста, который назвал президента страны Кароля Навроцкого "паханом". После этого в канцелярии президента предложили начать лишать приобретённого гражданства.