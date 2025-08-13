Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал скандал с демонстрацией зрителями черно-красного флага ОУН-УПА на концерте в Варшаве белорусского рэпера Макса Коржа и депортацией 57 украинцев. Он призвал сейм принять законопроект о криминализации таких действий.

Об этом Навроцкий заявил во время беседы с журналистом в президентском дворце.

Он назвал бандеровцев из ОУН-УПА "убийцами и извращенцам".

"В польских общественных местах они (символы движения украинских националистов - Ред.) неприемлемы, и мы должны реагировать на подобные вещи, просто высылая таких людей. Мы знаем, что в Украине даже в системе государственного образования символика Бандеры не описывается в соответствии с историческими исследованиями. И это были убийцы, извращенцы. Необходимо сказать, что они ответственны за гибель около 120 000 человек, включая наших сограждан, наших предков. Поэтому независимо от причины этого постыдного поведения (демонстрации фрагов ОУН-УПА на концерте Коржа в Варшаве - Ред.) мы должны решительно отреагировать и принять законопроект, находящийся на рассмотрении польского парламента, чтобы криминализовать это и не допустить повторения подобных ситуаций", - заявил Навроцкий.

Напомним, на днях депутат польского сейма Дарьюш Матецкий подал заявление в прокуратуру из-за демонстрации на концерте красно-чёрного флага ОУН.

После скандала из Польши депортировали 57 граждан Украины.