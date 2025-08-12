Из Польши из-за "беспорядков и провокаций" на субботнем концерте Макса Коржа депортируют 57 украинцев.

Об этом перед заседанием кабинета министров сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, его заявление передает РАР.

"Я говорю о беспорядках, актах агрессии и некоторых провокациях на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера. Там произошли абсолютно ненужные события, которые требовали быстрой реакции. Я только что получил информацию, что в отношении 63 человек возбуждено дело о выдворении из страны. Они должны будут покинуть страну добровольно или принудительно", — сказал Туск.

Помимо 57 украинцев будут депортированы шестеро белорусов, добавил премьер.

Напомним, что на упомянутом концерте демонстрировали флаг ОУН, что возмутило поляков, а местные депутаты подали заявление в прокуратуру. Всего во время концерта полиция задержала 109 человек. Официально им вменяют в вину хранение наркотиков, нарушение телесной неприкосновенности сотрудников службы безопасности, хранение и ношение пиротехнических средств, а также проникновение на территорию массового мероприятия.

Туск уже обвинил в этом скандале Россию.