Война в Украине подходит к завершению.

Об этом в публикации в Х заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

По его словам, в связи с этим Россия пытается "поссорить Украину и Польшу".

"Развязка украинской войны близка, поэтому Россия делает всё, чтобы поссорить Киев с Варшавой. Антипольские жесты украинцев и нагнетание антиукраинских настроений в Польше — это сценарий Путина, организованный иностранными агентами и местными глупцами. Всегда одни и те же", - написал Туск.

Вероятно, он имел в виду недавний скандал с флагом ОУН на концерте Макса Коржа в Варшаве, который, предположительно, развернули украинцы.

Между тем экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный считает, что война в Украине может продлиться и до 2034 года.

Война в Украине идет 1266-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского военного телеграм-канала Deep State, российские войска захватили два села Новохатское и Толстой на границе Днепропетровской области и продвинулись восточнее Доброполья в Донецкой области. В то же время ВСУ освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области.

