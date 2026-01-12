СБУ и Нацполиция разоблачили преступную группировку, пытавшуюся продать одну из крупнейших партий трофейного оружия за время с 2022 года.

Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

ОПГ действовала в Киевской и Днепропетровской областях, перед задержанием ее членов она как раз готовила к подпольной продаже крупную партию трофейного вооружения. Правоохранители задержали организатора группы, двух его подельников и трех уголовников, пытавшихся сбыть средства поражения.

У фигурантов изъяли:

11 единиц автоматического оружия,

15 единиц нарезного,

14 пистолетов разного типа,

5 револьверов,

40 единиц гладкоствольного оружия,

2 подствольных гранатомета,

36 гранат разного типа,

24 запала разного типа,

почти 13 000 патронов разного калибра,

тротил, электродетонаторы, глушители к огнестрельному оружию, оборудование для изготовления патронов,

6 автомобилей .

Участники ОПГ сначала скрыто вывозили товар из фронтовых районов и складировали его в схронах. Для восстановления поврежденного оружия фигуранты оборудовали подпольные цеха на территории собственных помещений, а новые комплектующие заказывали через специализированные интернет-платформы. Восстановив боевые свойства оружия, злоумышленники подыскивали покупателей. Среди них были представители местных криминальных кругов, которые могли использовать оружие для совершения преступлений.

Задержанным доложено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

