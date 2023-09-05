На блокпосту в Переяславе Киевской области полицейские остановили пьяного водителя с импортными и отечественными гранатами.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областной полиции Андрей Небытов.

В сообщении говорится, что в ходе осмотра у 45-летнего правонарушителя изъяли два корпуса ручных осколочных оборонительных гранат типа Ф-1 и три ручных осколочных наступательных граната иностранного производства типа М-67, а также патроны калибра 5,45 мм.

Ранее англичане пытались вывезти из Украины два гранатомета в кузове своего фургона. Британская пара была арестована за попытку контрабанды после того как супругов арестовали во французском порту Кале, через который британцы ехали на свои острова. У них нашли два гранатомета M141 американского производства, завёрнутых в целлофан.

Мы также публиковали видео, как в гараже киевлянина полиция нашла арсенал оружия — более 35 тысяч патронов к огнестрельному оружию, гранаты, РПГ с реактивными снарядами, боеприпасы к гранатометам и прочее. Следователи квалифицировали действия владельца арсенала по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.