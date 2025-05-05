Скончался советский чемпион по классической борьбе и глава одной из крупнейших киевских ОПГ 90-х годов Виктор Авдышев. Ему было 69 лет.

Об этом сообщают российские издания.

По данным прессы, Авдышев скончался в ночь с 4 на 5 мая. Одни источники сообщают, что он умер от сердечной недостаточности, другие пишут, что оторвался тромб.

Авдышев известен как борец классического стиля, был двукратным бронзовым призёром чемпионата мира в 1978 и 1983 годах, бронзовым призёром чемпионата Европы в 1983 году, чемпионом СССР в 1978-м. После того, как в 80-х оставил большой спорт, он создал "авдышевскую" ОПГ в Киеве.

Группировка состояла из бывших спортсменов-борцов и в середине 90-х была одной из самых мощных в Киеве. В 1995-м Авдышева арестовали, следствие длилось три года. За неделю до приговора он уговорил судью отпустить его на похороны матери и по поддельному паспорту бежал в Азербайджан. Тогда суд заочно приговорил его к четырем годам лишения свободы, он был объявлен в международный розыск.

По данным прессы, Авдышев затем переехал в Россию, где женился на молодой женщине и взял ее фамилию - Кочиев.

Ранее российские издания писали, что на Донбассе погиб 55-летний лидер нижнекамской ОПГ "Кусковские" Игорь Куск.

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