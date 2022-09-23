Российские издания пишут, что на Донбассе погиб 55-летний лидер нижнекамской ОПГ "Кусковские" Игорь Куск.

Сообщается, что Куск отбывал в колонии строгого режима 23-летний срок, но в июле написал письмо Кадырову и завербовался на фронт.

По словам вдовы Куска Ирины, ее супруг служил в рядах ЧВК "Вагнера" и стоял в районе Бахмута.

На фронт он ушел 25 июля, за его спиной была Афганская война, куда Куск также записался по своему желанию во время срочной службы. Смертельную травму получил 6 сентября от осколка, который попал в голову.

В пятницу утром самолет с телом Куска, признанного виновным в убийствах и других особо тяжких преступлениях в 2015 году, приземлился в аэропорту Бегишево (Татарстан). После чего кортеж проследовал в поселок Красный Ключ. К этому моменту у местного собора цинковый гроб ждали сотни людей.

Банда "Кусковские" также известна как "Нижний Китай". Согласно вступившему в силу приговору суда, они действовали в 1998–2004 годах. Лидером группы, считают следствие и МВД был Куск, сообщает "Бизнес-Онлайн".

Согласно приговору, он создал устойчивую ОПГ, куда вошли Нияз Шайхатдаров, Евгений Балдин, Тимур Халиков и др. Самый громкий эпизод, который инкриминировали "Кусковским", - убийство Балдиным и Шайхатдаровым гендиректора ОАО "Татсантехмонтаж" Бориса Ваймана, заслуженного строителя Татарстана. Он был застрелен 18 марта 2004 года в Казани у входа в офис своей компании на улице Гагарина. Ваймана застрелили в упор, и по горячим следам задержать никого не удалось.

В деле Куска есть ещё одно убийство и хранение оружия. Кроме Куска, по данному делу были осуждены Шайхатдаров, Балдин и Халиков, им назначено наказание в виде 21, 17 и 20 лет соответственно. Куск отсидел 9 лет из своего срока.