Верховная Рада Украины включила в повестку дня четырнадцатой сессии законопроект №5708 о легализации огнестрельного оружия, принятый за основу еще в 2022 году.

Ко второму чтению к проекту закона было подано более 700 поправок, то есть текущая редакция законопроекта еще может существенно измениться.

В настоящее время ею предлагается создать Единый государственный реестр оружия и разрешить лицам без медицинских противопоказаний и судимости владеть оружием. В целом ношение огнестрельного оружия будет запрещено, кроме определённых исключений.

Владельцы гладкоствольного короткоствольного огнестрельного оружия (травматического) получат право носить его в любых местах, кроме зон, свободных от оружия.

Физические лица, награжденные короткоствольным огнестрельным оружием (за исключением травматического) смогут носить его в любых местах, кроме зон, свободных от оружия.

Владельцы короткоствольного огнестрельного оружия (за исключением травматического), длинноствольного огнестрельного гладкоствольного, длинноствольного огнестрельного нарезного и комбинированного смогут носить его только:

в пределах места хранения оружия;

во время охоты в пределах охотничьих угодий;

во время занятий стрельбой или участия в спортивных мероприятиях в пределах стрелковых тиров, стрельбищ или стендов.

Напомним, ранее руководство Министерства внутренних дел и Владимир Зеленский уже обсуждали возможность принятия закона о легализации оружия в Украине.

Также сами украинцы в "Дие" высказывались за легализацию оружия в целях личной защиты.