Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата из "Партии регионов" Юрия Иванющенко по делу о легализации 18 гектаров государственной земли.

Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

По версии следствия, весной 2021 года во время корпоративного конфликта между бывшим нардепом и киевской застройщицей Владиславой Молчановой за контроль над рынком "Столичный" в пригороде Киева у последней возникла идея вывести активы рынка на подконтрольных лиц. Для этого сотрудники Госгеокадастра изменили целевое назначение земли рынка, часть которой разделили на девять участков по 2 га и передали в собственность заранее определённым людям, а затем продали трём связанным с застройщицей обществам.

Впоследствии стороны урегулировали конфликт, подписав "понятийку" (понятийное или сейфовое соглашение - документ, который составляют между собой бизнесмены с целью фиксации реальной картины договорённостей сторон) о совместном использовании земли рынка. А в сентябре 2021 года доверенное лицо бывшего депутата вошло в состав бенефициаров обществ — владельцев земельных участков.

Иванющенко известен также как Юра Енакиевский, при Януовиче его считали вторым по влиянию лицом в стране. Вместе с семьей он проживает в Монако, куда эмигрировали больше десяти лет назад.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины назначил второй подозреваемой по этому делу, соучредительнице "Stolitsa Group" Молчановой, залог в 100 млн грн без содержания под стражей. Хотя прокурор требовал 300 млн грн.



