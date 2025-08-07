Бывший глава Луганской областной военной администрации и Мукачевской районной городской администрации Сергей Гайдай, подозреваемый в коррупции на закупке беспилотников и РЭБ, вышел на свободу. За него внесли 10 миллионов гривен залога.

Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале.

"Теперь Гайдай на свободе: без паспорта, с электронным браслетом и запретом покидать Ужгород", - написал журналист.

Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд взял Гайдая под стражу на 60 суток с правом выхода под залог 10 миллионов гривен. Также ВАКС отправил под стражу на тот же срок нардепа Алексея Кузнецова с возможностью освобождения под залог за 8 миллионов гривен.

Гайдая и Кузнецова подозревают в хищениях на дронах и средствах РЭБ. По данным следствия, участники схемы крали бюджетные средства, выделяемые органами местного самоуправления на нужды ВСУ.

Мы подробно разбирали политическую подоплеку этого дела в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.