Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА, а Андрея Юрченко - Рубежанской ГВА.

Об этом говорится в распоряжениях, опубликованных на сайте Офиса президента.

"Уволить Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области согласно поданному им заявлению", - говорится в распоряжении.

"Уволить Юрченко Андрея Федоровича с должности начальника Рубежанской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области", - говорится в соответствующем распоряжении.

Напомним, Гайдай является вероятным фигурантом дела НАБУ о махинациях на производстве дронов и средств РЭБ для нужд Нацгвардии. Его задержали вместе с нардепом из "Слуги народа" Алексеем Кузнецовым.

Также по этому делу был задержан Андрей Юрченко. Кроме того, фигурантами дела являются должностные лица Нацгвардии, которым, по версии следствия, указанные лица продавали по завышенным ценам дроны и средства РЭБ, а неправомерную выгоду затем делили между собой.