Глава Национального банка Андрей Пышный оказался под угрозой увольнения из-за Петра Порошенко. На фоне смены Кабинета министров и скандала с НАБУ существенные перемены могут ожидать и Нацбанк.



В последние недели в банковских и политических кругах активно заговорили о возможной смене главы НБУ Пышного.

Причина - ухудшение его отношений с Офисом президента (ранее очень близких).

По данным источников "Страны", на Банковой заподозрили Пышного в подыгрывании владельцу Международного инвестиционного банка, бывшему президенту и политическому противнику Владимира Зеленского Петру Порошенко.

Напомним, против экс-президента 12 февраля были введены санкции СНБО. Они распространялись на все его активы, в том числе и на банк МИБ - один из ключевых элементов бизнес-империи Порошенко (он владеет 65% акций банка).

По действующему законодательству из-за санкций его репутацию должны были признать небезупречной и сразу же отстранить от управления Международным инвестбанком, назначив одновременно представителя НБУ, который бы отслеживал все активные операции МИБ и не допускал влияния на него со стороны Порошенко.

Некоторые финансовые аналитики даже не исключали национализации этого банка по аналогии с Мотор-Банком, который государство забрало у бывшего владельца Вячеслава Богуслаева, в отношении которого также были введены санкции.



Однако с МИБом так не поступили. Сначала Нацбанк затянул отстранение Петра Порошенко от управления банком более чем на два месяца - аж до 28 апреля (для сравнения - Богуслаеву перекрыли доступ к Мотор-Банку за считанные недели). Уже тогда в банковских кругах родилось подозрение, что таким образом Пышный специально дает время Порошенко, чтобы он и его люди успели вывести максимум активов из банка.



"Все видели, что Международный инвестбанк резко «потек». Это значит, что оттуда активно выводились средства. Деньги семьи Порошенко и его партнеров. Это происходило и пока Пышный тянул с отстранением Порошенко от управления после введения санкций, и даже после того, как в банк посадили куратора НБУ. Хотя этого куратора для того и назначили - чтобы деньги не вымывались. Речь не только о вкладах бизнеса и населения, но и перегонке средств МИБ в другие банки: по балансу видно, увеличение таких вложений сразу в 1,7 раза", - сказал в беседе со "Страной" председатель правления крупного банка.

"Страна" подняла официальную финансовую отчетность Международного инвестиционного банка, по данным НБУ, за 5 месяцев 2025 года (с 1 января по 1 июня), и выявила такую динамику:



• Средства физлиц на счетах — сократились в 1,9 раза (до 532,9 млн грн);



• Средства бизнеса — сократились в 1,3 раза (до 6 млрд грн);



• Общие активы — сократились на 15,9% (до 11,9 млрд грн);



• Чистый процентный доход — сократился в 4,1 раза (до 86,9 млн грн).



Одновременно средства на корсчетах у других банках выросли в 1,7 раза — с 3,5 млрд грн до 5,8 млрд грн.



При этом Международный инвестбанк за 5 месяцев перешел в убыточную деятельность: на 1 января 2025 показывал прибыль в размере 11,9 млн грн, а на 1 июня уже заявил убыток на 27,2 млн грн.



Источники "Страны" сообщили, что на ухудшение финотчетности МИБ уже обратило внимание Государственное бюро расследований, которому подследственен Нацбанк.



"Силовики заподозрили сговор Пышного и Порошенко. Доклады ГБР пошли наверх и до Офиса президента наверняка дошли. И там их восприняли крайне негативно на фоне войны Зеленского с Порошенко. Хотя, скорее всего, взаимоотношения Пышного с Порошенко строятся не на политической основе, а чисто в материальной плоскости", - сказал "Стране" источник в банковской сфере.



В то же время он полагает, что окончательное решение об отставке Андрея Пышного на Банковой еще не принято. И не сомневаются, что глава НБУ задействует все влияние и связи, чтобы удержаться в кресле.

Если же Пышного все ж таки уволят, то в качестве потенциального сменщика, по данным источников "Страны", рассматривается его заместитель Дмитрий Олийнык, который до сих пор считался креатурой Пышного, но уже выстроил свою собственную коммуникацию с ОП.

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