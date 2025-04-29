Национальный банк признал деловую репутацию бывшего президента Украины Петра Порошенко небезупречной из-за введения против него в феврале санкций Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Такое решение приняли в комитете по надзору и регулированию деятельности банков НБУ.

Бывший президент является владельцем 65% акций "Международного инвестиционного банка". В связи с этим Нацбанк напомнил, что по закону владельцы существенной доли в банке должны иметь безупречную деловую репутацию.

НБУ намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением о давлении и препятствовании деятельности со стороны нескольких народных депутатов из партии Порошенко "Европейская солидарность", которые требовали пустить их на заседание комитета НБУ, хотя их предупредили заранее, что оно будет проходить в онлайн-формате.

Отметим, что недавно жена Порошенко Марина подала иск в суд о разделе имущества. Не исключено, что процесс раздела активов является способом избежать их ареста или конфискации.

При этом в настоящее время против Порошенко расследуются еще и уголовные дела.