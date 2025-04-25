Жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина подала иск в суд о разделе имущества. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на судебный реестр.

Она обратилась в Крыжопольский райсуд Винницкой области 27 марта 2025 года. Дело рассмотрят 29 апреля.

Напомним, что в феврале против Порошенко Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции. Также против него сейчас расследуются уголовные дела. Поэтому, не исключено, что данный процесс является способом избежать ареста или конфискации имущества.

Ранее экс-президент рассказал, что не может даже купить кофе на заправке из-за ограничений, введенных СНБО и утвержденных Зеленским. По словам лидера "Европейской солидарности", санкции создали "неприятности", однако он их "переживет". Порошенко считает, что санкции против него приносят "вред Украине".

Также его адвокат рассказал, что санкции создали сложности для выдвижения в президенты лидера партии "Европейская солидарность" Порошенко на будущих выборах. Кроме того, следствием санкций стала конфискация у экс-президента кондитерской фабрики Roshen.