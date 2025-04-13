Американская газета The New York Times посвятила статью бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который в интервью изданию заявил, что мирные переговоры с РФ могут пройти более гладко, если в правительство войдут представители оппозиции.

По данным издания, начало мирных переговоров под руководством администрации президента США Дональда Трампа, которые открыли перспективы прекращения огня и проведения выборов, привело к возобновлению политической борьбы в Украине.

"Украинские политики маневрируют внутри страны и обращаются за кулисами к администрации Трампа, которая не скрывает своего презрения к Зеленскому. Петр Порошенко говорит, что лучший способ облегчить мирные переговоры - это привлечь в правительство оппозиционных деятелей. Ранее Порошенко выдвигал идею пересмотреть политику Украины и сформировать правительство национального единства, которое могло бы принести пользу его партии. Он вернулся к этому предложению после спорной встречи Зеленского с президентом Трампом в Овальном кабинете и призыва сенатора-республиканца отправить его в отставку", - пишет издание.

"У нас нет другого варианта, кроме коалиции национального единства, правительства национального единства, - сказал Порошенко в интервью. - Мы должны иметь единство в парламенте и демонстрировать единство в стране. И результатом этого решения должно стать прекращение войны. С Трампом не легко. Но сейчас время дипломатии", - говорится в статье.

При этом отмечается, что президент Владимир Зеленский "не проявил интереса к созданию коалиции, в которую вошли бы оппозиционные деятели. Вместо этого его правительство усилило давление на оппонентов со стороны правоохранительных органов и служб безопасности".

The New York Times напоминает, что СНБО в январе ввел санкции против Порошенко, который по-прежнему говорит, что переговоры могут получить толчок, если Зеленский позволит политическим оппонентам войти в правительство, учитывая, что Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов".

Порошенко заявил, что не согласен с такой оценкой, однако раскритиковал Зеленского за санкции, которые назвал "катастрофическими, неконституционными и внесудебными". По его словам, если бы его арестовали, он бы заявил, что Украина находится на пути к диктатуре.

По данным опросов, у Порошенко мало шансов победить на президентских выборах. Он постоянно занимает третье место или даже ниже, уступая Зеленскому и бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

"Политологи считают, что Порошенко может стремиться к созданию предвыборного альянса с генералом Залужным, который работает послом в Великобритании и пользуется огромной популярностью в Украине. Сам Залужный пока хранит молчание о политике", - пишет издание.

В интервью Порошенко также подчеркнул, что встречался с Залужным в Лондоне, однако отказался раскрывать подробности их переговоров. Помощник Порошенко сказал, что он принял экземпляр биографии генерала "Железный генерал" с автографом.

Напомним, Петр Порошенко назвал сделку о недрах "угрозой суверенитету" и призвал президента Владимира Зеленского срочно встретиться с главами парламентских фракций, чтобы ее обсудить. Порошенко считает, что Штатам можно предложить участие в газотранспортной системе Украины, чтобы продолжить транзитировать газ в Европу после войны.

Ранее Порошенко также ставил под сомнение полномочия украинской делегации, которая проводила переговоры с представителями США в Саудовской Аравии.