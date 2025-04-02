Партия "Евросолидарность" заявила, что ее лидера, экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в США, где он собирался встретиться с представителями команды главы Белого дома Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

Соответствующий пост опубликовала пресс-служба партии в Фейсбуке.

В "ЕС" утверждают, что спикер парламента Руслан Стефанчук заблокировал командировку по указанию Офиса президента.

Заявление "Евросолидарности" прокомментировал сам Стефанчук. По его словам, командировочное заявление поступило вчера вечером, с "требованием отправить депутата за границу утром того же дня".

Глава парламента добавил, что командировки нардепов возможны исключительно в рамках межпарламентской деятельности.

"Это не мелкий шрифт в правилах – это суть. А когда в заявке говорится об участии в конференции по приглашению декана – извините, но это уже больше похоже на "конференционный туризм" с бонусом самопиара", – написал Стефанчук в Фейсбуке.

Напомним, накануне Петр Порошенко назвал сделку о недрах "угрозой суверенитету" и призвал президента Владимира Зеленского срочно встретиться с главами парламентских фракций, чтобы ее обсудить. Порошенко считает, что Штатам можно предложить участие в газотранспортной системе Украины, чтобы продолжить транзитировать газ в Европу после войны.

Также Порошенко ставил под сомнение полномочия украинской делегации, которая проводила переговоры с представителями США в Саудовской Аравии.