Бывший президент Петр Порошенко поставил под сомнение полномочия украинской делегации, которая проводила переговоры с представителями США в Саудовской Аравии.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспресо".

Глава "Европейской солидарности" заявил, что до сих пор действует указ президента Виктора Ющенко, который требует утверждения директив перед подобными переговорами.

"В указе написано, что без директив и поручений от имени Украины выступать, делать заявления и вести переговоры могут только три человека в государстве: президент, премьер-министр в рамках своей компетенции и министр иностранных дел. Для всех остальных нужны директивы, но мы ничего не слышали об утверждении таких детектив, являющихся официальным документом, хотя они и могут быть тайными. Указ это действует и сейчас. Это значит, что делегация, которая поехала, там нет премьера, нет министра иностранных дел и нет Зеленского. Она должна иметь директивы, а мы публично должны знать границы этих ограничений", - сказал Порошенко.

Напомним, в состав украинской делегации входят министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса. А ранее переговоры с американцами вели также глава Офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига.

Как сообщалось ранее, сегодня Соединенные Штаты и Россия опубликуют совместное заявление после вчерашних переговоров их делегаций в Саудовской Аравии.