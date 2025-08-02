Сегодня Украина наблюдала довольно необычное криминально-политическое шоу.



Во второй половине дня президент Владимир Зеленский сообщил о встрече с главами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семеном Кривоносом и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александром Клименко, которых он ранее ограничил в полномочиях, но затем, после давления улицы и Запада, был вынужден все вернуть назад.



Зеленский написал, что НАБУ и САП разоблачили на взятке нардепа, глав местных администраций и военнослужащих Нацгвардии.



Причем Зеленский подал эту встречу как "доклад" руководителей НАБУ и САП по данному делу (хотя по закону антикорупционные органы перед президентом о ходе расследования отчитываться не должны).



Далее о сути дела сообщило само НАБУ, заявив о разоблачении коррупционной схемы на производстве дронов и средств РЭБ для нужд Нацгвардии.



Позже стало известно, что по делу задержаны депутат от партии "Слуга народа" Алексей Кузнецов, бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (до сегодняшнего дня был главой Мукачевской райадминистрации), а также начальник Рубежанской РВА Луганской области Андрей Юрченко. Кроме того, фигурантами дела являются должностные лица Нацгвардии, которым, по версии следствия, указанные лица продавали по завышенным ценам дроны и средства РЭБ, а неправомерную выгоду затем делили между собой.



Вскоре оперативно правительство подало представление на увольнение Гайдая, а "Слуга народа" приостановила членство Кузнецова. И Кабмин, и партия президента заявили о полной поддержке и содействии антикоррупционным органам в их расследовании.



Что здесь необычного?



За последние годы это уже далеко не первый нардеп от "Слуги народа" и чиновник, которым НАБУ объявило подозрение. Причем, за некоторыми исключениями (вроде экс-вице-премьера Чернышова), власти, как правило, никак их не пытались защитить.



Однако впервые из процесса было сделано столь масштабное шоу, в которое было вовлечено все руководство страны во главе с самим Зеленским.



Почему?



В политических кругах есть две версии.



Первая – это пиар-антикриз Зеленского, который после недавних скандалов решил воспользоваться первым же громким делом, которое расследовало НАБУ, чтоб показать "нулевую толерантность" к коррупции со своей стороны, а заодно и "единение" президента и антикоррупционных органов. Мол, все недоразумения в прошлом, "работаем одной командой". Причем под руководством самого Зеленского, которому руководители антикоррупционных органов "докладывают о расследовании". У этой версии есть и "конспирологическое" ответвление, согласно которому имеет место некий "договорняк" между Зеленским и НАБУ – Бюро не трогает ближайшее окружение президента вроде Тимура Миндича (который также, по данным СМИ, является фигурантом дел о дронах), а Банковая дает зеленый свет на расследование коррупции более низкого уровня. Впрочем, никаких доказательств этой конспирологии нет. Тем более, что само дело по Гайдаю и Кузнецову начало расследоваться еще в прошлом году и потому никак не могло быть связано с последними событиями.



Вторая – шоу было со стороны Зеленского вынужденной попыткой сохранить лицо и показать "вовлеченность в процесс", хотя расследование шло вне "надзора" Банковой и в отношении близких к ней людей. Гайдай по-прежнему оставался в фаворе Офиса президента – по данным СМИ его хотели назначить в ближайшее время главой ОВА в одну из областей. Кузнецов также был не последним человеком в системе власти – возглавлял Луганскую областную организацию СН. По данной версии, узнав о подготовке подозрения Гайдаю и Кузнецову Зеленский решил изобразить вовлеченность в процесс и даже попытаться показать, что он его возглавляет. Цель – не допустить еще большей деморализации команды и фракции "Слуга народа", которые, после того как президент сдал назад с законом о лишении полномочий НАБУ, пребывают в крайне тревожном состоянии из-за опасений, что и "за нами теперь придут".

Но в любом случае, устроенное шоу вокруг задержания довольно известных представителей властной команды вряд ли внесет в эту команду успокоение и уверенность в завтрашнем дне. Скорее, еще больше усилит страхи за свое будущее.



Впрочем, как мы уже писали, на Банковой все ещё могут попытаться со временем нанести контрудар по НАБУ, САП и их политической группе поддержки, которая включает в себя в первую очередь представителей грантовых организаций и Петра Порошенко.

К закону о сокращении полномочий антикоррупционных органов ОП вряд ли в обозримом будущем вернется, но "обезвредить" ту часть НАБУ и САП, которая продвигает дела против ближайшего окружения Зеленского (это люди прежних руководителей Бюро Сытника и Калужанского, в частности, Александр Скомаров, курирующий дело против Чернышова) - задача для Банковой более реалистичная.



Но для этого нужно убедить Запад не препятствовать ее решению.



И ключевую роль в этом плане играет тема "российского влияния на НАБУ", которая стала формальной причиной для ограничения полномочий антикоррупционных органов. Изначально в нее, правда, особо не поверили ни на Западе, ни внутри Украины. Однако ОП может попытаться к этим обвинениям вернуться, доказывая европейским партнерам, что "российская агентура проникла в НАБУ и пытается раскачать ситуацию внутри страны, дискредитируя президента". Грубо говоря, попытаться доказать, что НАБУ прослушивало квартиру Миндича не для того, чтобы разоблачить коррупционные схемы, а чтобы подслушать разговор верховного главнокомандующего и передать информацию России.



С этой точки зрения важно следить за развитием дела детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который был отправлен в СИЗО по подозрению в сотрудничестве с РФ и до сих пор там находится (по данным СМИ, именно он занимался прослушкой квартиры Миндича).



Это уже вызывает беспокойство у группы поддержки НАБУ, которая требует его выпустить как можно скорее, а дела против детективов закрыть как фальсифицированные. Но пока власти это делать не торопятся.



Также не стоит забывать, что в законе о возвращении полномочий НАБУ и САП заложена норма о том, что в течение полугода СБУ будет проверять их сотрудников на предмет сотрудничества с РФ, что также дает Банковой определенные возможности для развития темы "госизмены в НАБУ".



Еще один важный индикатор – ход дела против обвиненного в госизмене нардепа Федора Христенко, которого, судя по обнародованным материалам дела, в СБУ позиционируют как связующее звено между российскими спецслужбами и детективами НАБУ, включая упомянутых выше Скомарова и Магамедрасулова. Согласно информации из открытых источников, на момент объявления ему подозрения Христенко жил в Дубае. Если он там находится до сих пор, то Банковая может попытаться его оттуда каким-либо образом достать и привезти в Украину, чтобы добиться от него показаний против детективов НАБУ.



В общем, противостояние вокруг антикоррупционных органов может продолжиться и дальше.

Основные сценарии дальнейшего развития событий мы ранее анализировали в отдельном материале.