Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович пророчит конец Владимиру Зеленскому. По его мнению, закат его политической карьеры запустила история с НАБУ и вспыхнувшие уличные протесты.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Личная трагедия Зеленского как персонажа в том, что он предал своих (73%), чтобы не раздражать соросню и батальонных, на обещаниях потушить которых его и выбрали люди, уставшие от власти активистов и революционных "балтийских матросов". Предал - и все равно не понравился", - написал бывший советник Банковой.

По его словам, теперь "первую трещину в фундамент его картонной диктатуры влупили как раз соросня, "профессиональные украинцы" и батальонные".

"Он откатил сейчас (возвратив полномочия НАБУ - Ред.), но следующей трещиной станут предъявы не за коррупцию, диктатуру и ликвидацию права в стране лично гарантом Конституции (которые прекрасная соросня отрицала три года войны), а за провалы и поражения в войне, особенно когда на фронте треснет как следует (неизбежно). И вот тогда под паяцем рухнет третий камень - попытка сыграть генеральчика вечной войны. Это и будет конец. Даты неизвестны, но скрипт очевиден", - предрек Арестович.

Напомним, вчера Верховная Рада на волне протестов приняла президентский законопроект №13533 о восстановлении полномочий НАБУ и САП. Вскоре его подписал и президент Владимир Зеленский.

О том, что ключевая цель организаторов акций в защиту НАБУ - ослабление власти Зеленского, мы писали в отдельном материале.