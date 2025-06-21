Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, почему он раньше "превозносил" Владимира Зеленского, а теперь жёстко его критикует. И откуда взялись обещания, что "война закончится через 2-3 недели".

Соответствующие заявления экс-советник Банковой сделал в ходе интервью украинскому журналисту Александру Шелесту.

"Я и сейчас могу повторить те же самые слова. Да, у него (у Зеленского - Ред.) есть яйца; да, у него есть упрямство; у него есть хуцпа. Она позволяет ему до сих пор хамить Трампу в Овальном кабинете, вести против него медийную войну, скупать USAID, вести антитрамповскую кампанию, в том числе противопоставлять его России, в том числе абсолютно беспредельничать внутри страны. И что?" – возразил бывший советник ОП.

По словам Арестовича, в первые месяцы российского вторжения 2022 года отношение к украинцам во всём мире было "как к богам", а Зеленскому стоя рукоплескали в парламентах разных государств и даже "руки целовали".

Отвечая на вопрос, почему, работая в Офисе президента, Арестович говорил, что у России больше почти не осталось ракет, экс-чиновник ответил, что "ссылался на данные ГУР".

"Я вёл публичную коммуникацию от имени властей. Я не мог противоречить данным ГУР тогда, потому что центральный сигнал должен быть единым", – сказал Арестович.

Также он прокомментировал свой прогноз весны 2022 года о том, что война "закончится через две-три недели". По его словам, в те дни "был контекст окончания войны".

"Россияне делали всё, чтобы война прекратилась. Тогда 9 апреля должна была быть встреча в Стамбуле Зеленского и Путина. Меморандум подписали 29 марта, насколько я помню. В том числе знаменитые две-три недели родились, потому что я знал, когда будет дата окончания войны и подписание мирного соглашения", – сказал Арестович.

При этом "прямо говорить, что война окончена, мы не могли. Это помешало бы ходу переговоров. Но в принципе, логика была понятна – война идёт к окончанию", добавил экс-советник Банковой.

Ранее Арестович заявил, что Украине надо соглашаться на потерю четырёх областей .

Напомним, YouTube заблокировал каналы попавших под санкции Арестовича, Бондаренко, Васильца и других.