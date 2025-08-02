Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало на взятке депутата от "Слуги народа" Алексея Кузнецова. Он подозревается в масштабной коррупционной схеме при закупке беспилотников и средств РЭБ для нужд Вооруженных сил Украины.

Что известно об Алексее Кузнецове?

До прихода в парламент Кузнецов занимался бизнесом. Кроме того, был помощником народных депутатов - сначала Владимира Медяника ("Партия регионов"), затем Григория Шверка (Блок Петра Порошенко).

В Верховную Раду IX созыва он прошёл в 2019 году как мажоритарщик от партии "Слуга народа", победив в 106-м округе на Луганщине (в ходе кампании он организовал бесплатный концерт Тины Кароль в Северодонецке, что вызвало критику со стороны конкурентов).

Является далеко не последним человеком в президентской партии - руководителем Луганской областной организации "Слуги народа". Правда, после сообщения о его задержании СН приостановило его членство в партии и решила уволить его с должности главы облорганизации.

Кузнецов голосовал за легализацию медицинского каннабиса, а также запрет религиозных организаций, которые связаны с Россией (то есть УПЦ).

Также Кузнецов поддерживал закон о лишении полномочий НАБУ и САП.

Кузнецов женат, воспитывает двух дочерей. Его семья задекларировала имущество в Луганске, Станице Луганской и Северодонецке - все эти территории сейчас захвачены РФ. В Киеве он арендует жильё, а его жена владеет земельным участком, на котором строится дача.

Среди автопарка депутата - Volkswagen Transporter, Acura MDX 2000-х годов и BMW G6X, купленный в 2021 году более чем за 2 миллиона гривен. У семьи около 30 тысяч долларов наличными и почти 200 тысяч гривен на счетах. Также в декларации указаны часы Jorg Hysek и Ulysse Nardin без оценки стоимости.

Жена Кузнецова работает помощницей другого депутата от "Слуги народа" - Александра Кабанова. По данным СМИ, в прошлом году она заработала больше супруга: 1,075 миллиона гривен против его 802 тысяч.

Ранее САП объявила подозрение в незаконном получении пяти миллионов гривен члену ВККС.

Также мы писали, что в Киеве за вымогательство взятки в миллион долларов задержан один из руководителей партии "Удар".