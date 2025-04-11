ГБР расследует дело о коррупции в отношении и.о. мэра города Костополя в Ровенской области Давида Дидуха, который был избран в горсовет от партии "Европейская солидарность".

Сотрудники ГБР задержали Дидуха 24 февраля вместе с его предполагаемыми сообщниками. По данным источников "Суспильного", это два других депутата от ЕС – Назарий Дидух (брат и.о. городского головы) и Александр Билер, главный инженер по охране и защите леса Костопольского лесхоза.

По версии следствия, представители местной власти требовали взятку от бизнесмена в виде бесплатной передачи земельного участка площадью 0,38 га, рыночная цена которого превышает 1,3 млн грн. Землю должны были передать подконтрольному Дидуху человеку. За это фигуранты дела, как утверждает ГБР, помогли предпринимателю в других земельных вопросах, а также в вопросе присвоения адреса объектам строительства и недвижимости на его земле.

Когда частный нотариус подготовил документы об отчуждении оговоренного земельного участка, "все участники преступления" были задержаны.

И.о.мэра и депутату сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества).

После задержания Дидух внес 1,3 млн грн залога и вернулся в Костополь, где заявил, что "взял отпуск" на время расследования.

В интервью он заявил, что деньги, с которыми его задержали, ему собрали якобы друзья. Он также опровергает обвинения в свой адрес. "Никаких взяток, никаких сделок незаконных, никаких вещей, которые касаются общественного ресурса или финансов горсовета, деятельности горсовета, я, как должностное лицо, никаких незаконных вещей не делал. Там дело касается больше моего личного", - заявил Дидух телеканалу "Рівне 1".

Источники в правоохранительных органах Ровенской области сообщают, что по Дидуху в разработке много эпизодов, связанных с подозрением на коррупцию и вымогательством денег с бизнесменов. В то же время, и у самого Дидуха в регионе позиции сильны. Как из-за связей с нынешним и предыдущим главами ОВА, так и из-за принадлежности к влиятельной в Ровенской области протестанткой общине. Его отец - пастор протестанткой церкви, так же как и отстраненный ранее от исполнения обязанностей мэр Ровно Александр Третяк. По данным источников, именно Третяк в свое время добился, чтобы прежний мэр Костополя Сергей Денесюк (до того много лет руководивший городом) написал заявление об увольнении, после чего и.о. мэра стал Дидух.