Высший антикоррупционный суд взял под стражу на 60 суток бывшего главу Луганской ОВА и Мукачевской ОВА Сергея Гайдая. Он может выйти на свободу, уплатив 10 миллионов гривен залога.

Заседание суда по избранию меры пресечение транслировалось в Ютубе.

"Применить к подозреваемому Сергею Гайдаю меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней", - заявил судья.

Ранее сегодня ВАКС отправил под стражу на тот же срок нардепа Алексея Кузнецова с возможностью освобождения под залог за 8 миллионов гривен.

Напомним, обоих подозревают в хищениях на дронах и средствах РЭБ. По данным следствия, участники схемы крали бюджетные средства, выделяемые органами местного самоуправления на нужды ВСУ.

Мы подробно разбирали политическую подоплеку этого дела.