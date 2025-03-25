Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины приговорил народного депутата Анатолия Гунько к семи годам тюремного заключения.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

ВАКС признал виновным нардепа Анатолия Гунько в вымогательстве и получении взятки в размере 85 тысяч долларов и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией всего имущества с лишением права занимать определенные должности.

До вступления приговора в законную силу Гунько будет обязан носить электронный браслет.

Дело находилось в суде с февраля 2024 года. За это время было назначено более 30 судебных заседаний. Гунько во время допроса признал получение взятки.

Напомним, по версии обвинения, нардеп в сговоре со своим помощником Игорем Калиниченко и еще одним сообщником требовали взятку и получили от представителя сельскохозяйственной фирмы "Агроформ-2019" ее часть.

Взятку требовали в обмен на разрешение возделывать государственные земли. При этом за каждый гектар государственной земли необходимо было заплатить 130 долларов. В общей сложности речь шла о 221 тысяче долларов, из которых необходимо было передать задаток в 85 тысяч.

В отношении Калиниченко производство было остановлено в ноябре 2024 года в связи с его мобилизацией.

Ранее НАБУ опубликовало запись нардепа Гунько, где он обсуждает коррупционные тарифы за передачу земли в пользование некому бизнесмену.