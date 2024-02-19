В суд передано дело народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько, подозреваемого в получении взятки в размере 85 тысяч долларов.

Об этом сообщает НАБУ.

По данным следствия, Гунько предложил предпринимателю за взятку получить под обработку землю госпредприятия за 221 тыс. долл.

При передаче первого транша депутата и двух его подельников задержали.

Гунько был председателем Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины.

Гунько был задержан в августе, к ноябрю уже вышел из СИЗО и вернулся в Верховную Раду.

Напомним, НАБУ опубликовало запись нардепа Гунько, где он обсуждает коррупционные тарифы за передачу земли в пользование некому бизнесмену. Гунько в видео говорит, что такса его и силовиков в этих схемах составляет 130-150 долларов за гектар.

Сам Гунько опровергает обвинения в свой адрес и утверждает, что деньги ему подкинул некий специально подосланный ему аграрий из Николаевской области.