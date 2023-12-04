Следствие в отношении нардепа Анатолия Гунько (Слуга народа), подозреваемого во взяточничестве, завершено.

Об этом сообщает НАБУ.

Его подозревают в попытке взять взятку в 85 тысяч долл. за аренду земли.

Напомним, что Анатолий Гунько был задержан в августе. Но он уже вышел из СИЗО и даже работает на заседаниях Верховной Рады.

Следствием было установлено, что народный депутат, являясь председателем временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук, использовал свои полномочия для предоставления частному предприятию земельных участков общей площадью 1700 га, принадлежащих государственному предприятию Академии аграрных наук

Такие действия были квалифицированы ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере).

Ранее мы писали о том, что Давид Арахамия сообщил об исключении Гунько и Торохтия из "Слуги народа".

Также мы писали о том, что НАБУ опубликовало запись нардепа Гунько, обсуждающего коррупционные тарифы за передачу земли бизнесмену.