Незадолго до вчерашнего задержания НАБУ, бывший губернатор Луганщины Сергей Гайдай опубликовал фото, где упомянул еще одного фигуранта дела - народного депутата Алексея Кузнецова.

Гайдай (на тот момент начальник Мукачевского района, а вчера уволенный президентом Владимиром Зеленским) 30 июля опубликовал пост, где показал, как передает батареи для дронов, а также системы РЭБ бойцам 54-й бригады ВСУ.

При публикации он отметил аккаунт Кузнецова, который также поделился постом Гайдая на своей странице в Facebook. Вероятно, нардеп также участвовал в снабжении бригады.

Напомним, Гайдая и Кузнецова подозревают в махинациях с закупкой беспилотников и систем РЭБ для Национальной гвардии. То есть, оба фигуранта были ранее знакомы и совместно занимались поставками всей этой техники (что перекликается с фабулой дела от НАБУ).

В комментариях к этой публикации после задержания Гайдая и Кузнецова оставили массу негативных отзывов.

Их упрекают в обогащении на нуждах фронта - и в том, что чиновники присваивают себе собранное "по копейке" простыми украинцами для ВСУ.

Также задают вопросы Зеленскому, который поставил Гайдая "на прокорм" в пограничное Мукачево (видимо, намекая на схемы по контрабанде).

Напомним, вчера НАБУ задержало на взятке депутата от "Слуги народа" Алексея Кузнецова. Он подозревается в масштабной коррупционной схеме при закупке беспилотников и средств РЭБ для нужд Вооруженных сил Украины.

В чем основная интрига по делу Кузнецова-Гайдая, мы анализировали в отдельном материале.