Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату из партии "Слуга народа" Алексею Кузнецову - содержание под стражей в течение 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 8 миллионов гривен.

Об этом сообщают украинские СМИ.

При этом прокурор просил арест с залогом в 30 миллионов гривен.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили схему на закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы, действовавшую в 2024–2025 годах. По данным следствия, участники схемы крали бюджетные средства, выделяемые органами местного самоуправления на нужды ВСУ. Так, они подписали договор о закупке систем РЭБ с заведомо завышенной ценой и получили около 30% от суммы контракта в качестве неправомерной выгоды. По аналогичной схеме злоумышленники закупили FPV-дроны на почти 10 миллионов гривен. Предприятие поставило БПЛА по завышенной цене, после чего должностные лица передали часть средств в виде отката участникам преступной группы.

Напомним, вместе с Кузнецовым в хищениях на дронах и РЭБ подозревают и бывшего главу Мукачевской РГА Сергея Гайдая.

Мы подробно разбирали политическую подоплеку этого дела.