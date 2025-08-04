Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении шестерым подозреваемым по делу о коррупции на закупке беспилотников и РЭБ. В том числе народному депутату Алексею Кузнецову и экс-главе Мукачевской РГА Сергею Гайдаю.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В суд переданы ходатайства об их аресте. Кузнецова просят арестовать под залог в 30 млн грн.

Помимо них с Гайдаем просят арестовать главу городской военной администрации, командира воинской части Нацгвардии, директора и фактического бенефициарного владельца предприятия – производителя БПЛА.

Бенефициару и директору предприятия-производителя БПЛА также дополнительно инкриминировано препятствование законной деятельности ВСУ. По версии следствия, они за денежное вознаграждение оформляли на работу лиц и обеспечивали бронирование, фактически блокируя возможность их мобилизации в ряды ВСУ.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке БПЛА и средств РЭБ. По данным следствия, в 2024-2025 годах организованная группа лиц системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.

Ранее мы писали о том, что незадолго до задержания НАБУ, Гайдай опубликовал фото, где сам упомянул еще одного фигуранта дела - народного депутата Алексея Кузнецова.

Подробнее о политической подоплеке этого дела мы писали в отдельном материале.