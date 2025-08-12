Высший антикоррупционный суд не стал удовлетворять ходатайство прокурора об отстранении от должности главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. Его подозревают в незаконном обогащении более чем на 72 миллиона гривен и недостоверном декларировании доходов.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале организация Transparency International Ukraine.

В Transparency International Ukraine напомнили, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратилась с ходатайством об отстранении Кириленко от должности и о возложении на него обязанностей как на обвиняемого. В итоге коллегия судей лишь возложила на него дополнительные обязанности до 11 октября как на обвиняемого. В частности, Кириленко предписали воздерживаться от общения с определенными свидетелями, информировать об изменении места жительства, не отлучаться за пределы Украины без разрешения суда и сдать загранпаспорт.

Как мы писали, досудебное расследование установило, что в 2020–2023 годах Кириленко, занимая должность руководителя Донецкой облгосадминистрации, купил 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав его на родственников жены. Общая стоимость активов составила 61,7 миллиона гривен. При этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли совершать подобные покупки.

ВАКС взял чиновника под стражу с правом выйти под залог в 30 миллионов гривен, которые тот вскоре и уплатил.