Бывший глава Рубежанской городской военной администрации (Луганская область) Андрей Юрченко, подозреваемый в причастности к коррупционной схеме по поставкам дронов и систем РЭБ, отправлен под стражу на 60 суток решением Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Об этом сообщает "Суспильне".

Для Юрченко альтернативой определили залог в шесть миллионов гривен.

По данным следствия, фигуранты заключали контракты по завышенным ценам, а до 30% от суммы возвращалось "откатом".

Ранее по тому же делу был арестован экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Также ВАКС отправил под стражу нардепа Алексея Кузнецова с возможностью освобождения под залог в восемь миллионов гривен. Всего в этом деле шесть подозреваемых.

Напомним, по данным следствия, в 2024-2025 годах организованная группа лиц системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.

Подробно о деле Гайдая - Кузнецова мы писали в отдельном материале.

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