Суд отправил под стражу с альтернативой 2 млн грн залога полковника Национальной гвардии Василия Мишанского, который проходит по делу Гайдая - Кузнецова о коррупции при закупке БПЛА и РЭБ.

Об этом сообщает "Суспільне".

По версии следствия, командир воинской части получил 250 тысяч грн за покупку более дорогих радиолокационных систем у частного предприятия.

Мишанский на суде подтвердил, что знаком с другими фигурантами дела: с экс-главой Рубежанской администрации Андреем Юрченко он вместе учился и обратился с просьбой "выделить какую-нибудь субсидию, чтобы улучшить обороноспособность". Далее Юрченко познакомил Мишанского с нардепом Алексеем Кузнецовым и тот пообещал помочь. После встречи с ним и передачи некоего пакета Мишанского задержали.

Бывшего главу Луганской ОВА Гайдая и Кузнецова уже арестовали. А также директора компании "Акоптерс" Евгению Сидельникову. Суд взял под их стражу на 60 суток. Всего в деле 6 подозреваемых.

Напомним, по данным следствия, в 2024-2025 годах организованная группа лиц системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.