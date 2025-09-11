Высший антикоррупционный суд Украины назначил соучредительнице "Stolitsa Group" Владиславе Молчановой залог в 100 млн грн без содержания под стражей. До этого прокурор требовал 300 млн грн.

Залог необходимо внести в течение пяти дней.

"Я ни копейки не буду платить, буду в апелляцию идти", – заявила Молчанова.

Судья также возложил на нее следующие обязанности:

прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать об изменении места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с другими свидетелями и подозреваемыми по делу, сдать на хранение паспорта и другие документы для выезда за границу.

В случае невыполнения обязанностей залог обращается в доход государства.

Как известно, застройщица и еще пять человек получили подозрение по делу об отчуждении и легализации государственных земель возле Киева. Молчанову, экс-нардепа Юрия Иванющенко и еще ряд лиц НАБУ обвиняет в присвоении 18 гектар земли стоимостью более чем 160 млн гривен.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о разоблачении заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ, который пытался скрыть недвижимость, купленную во время войны и зарегистрированную на подставное лицо.

