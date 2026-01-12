Стали известны детали нападения подростка с ножом в киевской школе на Оболони. Происшествие произошло в учебном заведении №233, учительницу, одноклассника и себя изрезал сын полицейского, подростка зовут Никита Соловьёв.

Об этом сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.

По их информации, Соловьёв 2011 года рождения. Он появился на свет в Никополе Днепропетровской области. Его отец Александр Анатольевич Соловьёв занимает должность главного оперуполномоченного в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Пострадавшую учительницу зовут Светлана Федоровна Олейник.

Пострадавшего подростка зовут Михаил Симчук.

Как мы писали, Соловьёв напал на 39-летнюю классную руководительницу и 14-летнего одноклассника. У последнего диагностированы множественные резаные раны спины и предплечья, у учительницы — колото-резаные раны рук и живота. Мотивы действий ученика устанавливают правоохранители.

Осенью мы рассказывали, что в Шаргороде Жмеринского района Винницкой области зарезали двоих подростков - учеников 10-го и 11-го классов местного лицея. Как выяснилось, это сделал учитель, над которым ученики долго и жестоко издевались.