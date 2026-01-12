В столичной школе ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника. Происшествие случилось в 8:45.

Об этом сообщила столичная полиция в Фейсбуке.

"По предварительной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и напал на учительницу и одноклассника. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Нападавший задержан, полиция работает на месте происшествия", - сказано в публикации правоохранителей.

Позже в полиции добавили, что действия нападавшего квалифицированы как покушение на убийство двух и более человек и открыто уголовное производство.

По данным правоохранителей, утром ученик 9-го класса в школьном туалете надел заранее подготовленные маску и каску, после чего забежал в класс и напал с ножом на 39-летнюю классную руководительницу и 14-летнего одноклассника. У последнего диагностированы множественные резаные раны спины и предплечья, у учительницы — колото-резаные раны рук и живота. Оба пострадавших госпитализированы, устанавливается степень тяжести нанесенных им телесных повреждений.

После нападения 14-летний подросток закрылся в туалете и ножом причинил себе ранение руки и живота. Он тоже находится в больнице.

Между тем СМИ опубликовали фото нападавшего. На нем подросток запечатлен в футболке с надписью "Гитлер капут", балаклаве, каске и с ножом.

Подобные инциденты в школах уже давно не редкость во всем мире. Так, летом в австрийском Граце, в федеральной высшей школе произошел массовый расстрел. В результате погибли не менее восьми человек, а нападавший свел счеты с жизнью.

А в декабре в подмосковном Одинцово 15-летний подросток устроил поножовщину в Успенской среднеобразовательной школе, в результате которой погиб 10-летний мальчик и получил ранение охранник.