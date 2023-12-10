В Брянске арестовали отца ученицы гимназии №5 Алины Афанаскиной, которая недавно устроила стрельбу в учебном учреждении, а потом покончила с собой.

Об этом сообщают российские издания.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

Дмитрий Афанаскин обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего. По версии следователей, мужчина допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, в результате чего его несовершеннолетняя дочь смогла завладеть им, пронести его в школу и выстрелить в одноклассников. Также Афанаскин обвиняется в доведении до самоубийства своей дочери путем угроз, жесткого обращения и систематического унижения ее человеческого достоинства.

Между тем появились подробности инцидента, который произошел 7 декабря в брянской гимназии. Так, российские издания пишут, что у 14-летней Алины, которая открыла стрельбу, есть сестра-близнец Даша. Она в момент происшествия находилась в классе.

По словам одного из учителей, девочки пришли в школу вместе. Но, как считают следователи, сестра-близнец стрелявшей могла не знать о ее планах.

"Алина специально опоздала на второй урок. Она вошла в класс уже с дробовиком в руках. Сделала выстрел вверх, а потом выстрелила в спину ближайшему ученику, который пытался убежать. После школьница выстрелила в свою одноклассницу. Девочка была еще жива после выстрела. Она умерла не сразу", - рассказал учитель.

По его словам, у стрелявшей в кармане были дополнительные патроны, но она ими не воспользовалась.

Ученики брянской школы опровергают наличие у Алины конфликтов с одноклассниками. Ранее телеграм-каналы со ссылкой на источники писали, что причиной стрельбы могла стать травля по отношению к школьнице. Также высказывалась версия о том, что девочка якобы не поделила мальчика с одноклассницей и застрелила ее, а парня ранила. Однако одна из учениц заявила, что поговорила с сестрой-близнецом школьницы, и та не подтверждает наличие конфликтов.

Кроме того, школьница сообщила, что расспрашивала сестру убийцы, не издевались ли над ней другие ученики.

"Она ответила, что нет", – цитируют российские СМИ слова школьницы.

Также со ссылкой на сестру стрелявшей школьница сообщила, что и конфликтов в семье не было.

Отмечается, что отец Алины раньше работал в частном охранном предприятии. Уволившись, он пытался продать ружье, из которого впоследствии стреляла девочка, на сайте оружейных объявлений. Оружие лежало в специальном шкафу, который дочь каким-то образом смогла открыть.

Напомним, 7 декабря в Брянске восьмиклассница принесла в школу дробовик отца и устроила стрельбу, ранив четверых мальчиков и убив одноклассницу, после чего покончила с собой.

Ранее мы подробно рассказывали о массовом убийстве в Пермском госуниверситете, где стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. Он убил шестерых и ранил 47 человек, после чего получил пожизненное заключение.