Округ государственных школ Гранд-Рапидса в американском штате Мичиган ввел запрет на ношение учащимися рюкзаков в школах на фоне четырех случаев конфискации оружия у школьников.

Об этом сообщает пресс-служба округа госшкол Гранд-Рапидса.

"Государственные школы Гранд-Рапидса больше не будут разрешать учащимся приносить рюкзаки в школу после того, как у ученика изъяли пистолет, что стало четвертым случаем конфискации в этом учебном году", - говорится на сайте восьмого по величине округа государственных школ в Мичигане.

При этом часть огнестрельного оружия была изъята у учащихся начальных классов.

"В трех из четырех случаев оружие было в рюкзаках", - говорится в заявлении.

По мнению главы школьного округа, это станет первым шагом на пути к защите детей.

Такой запрет является уже вторым в этом месяце. Ранее школьный округ города Флинт в штате Мичиган также ввел запрет на ношение рюкзаков учащимися в школах.

Напомним, в начале года в США шестилетний школьник выстрелил в свою учительницу после ссоры. Начальник полиции города заявил, что школьник и учительница поссорились, после чего мальчик выстрелил в нее из пистолета. Правоохранители считают, что выстрел не был случайностью: мальчик умышленно принес огнестрельное оружие в школу и направил его на учителя.

Тем временем бывший президент США Дональд Трамп предложил вооружить американских учителей и проверить трансгендеров для предотвращения стрельбы в школах.

Заявление Трампа прозвучало после стрельбы в учебном заведении в Нэшвилле, где девушка-трансгендер Одри Хейл, которая ранее училась в этой школе, застрелила шестерых человек. В результате перестрелки с полицией она была убита.