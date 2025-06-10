В австрийском Граце, в федеральной высшей школе-гимназии на Драйершютценгассе произошел массовый расстрел. В результате погибли не менее восьми человек, а нападавший свел счеты с жизнью.

Об этом сообщают местные издания Kronen Zeitung и Kurier.

По данным СМИ, сегодня в первой половине дня в здании учебного заведения раздались выстрелы - пальба велась в помещении двух классов. К операции по нейтрализации стрелка привлекли спецназ "Кобра" и вертолет. Однако спасти жизни нескольких человек не удалось.

Как пишет пресса, убиты минимум семь учеников и один взрослый, а количество раненых достигло двузначного числа.

Стрелявший был найден мертвым в одном из туалетов гимназии. По предварительным данным, он был учеником гимназии и считал себя жертвой издевательств. То есть его мотивом могла быть месть за издевательства одноклассников.

Официально эта версия не подтверждена.

Также СМИ пишут, что у обиженного стрелка мог быть сообщник.

Около 12:30 по Киеву полиция сообщила, что ситуация в школе безопасна, находившихся там людей эвакуировали.

Случаи массовых расстрелов особенно часты в США. Так, в декабре минимум два человека погибли после стрельбы в христианской школе штата Висконсин.

А в марте 2023 года 28-летняя женщина устроила расстрел в приходской школе в американском Нэшвилле.