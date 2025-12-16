Появились новые подробности теракта в школе подмосковного Одинцово, где погиб 10-летний ученик и были ранены несколько человек.

Об этом сообщают СМИ РФ и телеграм-каналы.

Утверждается, что 15-летний нападавший Тимофей К. действовал осознанно и целенаправленно выбрал свою жертву. Перед нападением он подошёл к группе младшеклассников и, сжимая нож, спросил: "А кто вы по национальности?" В этот момент вмешался охранник школы, потребовав отдать нож. Подросток распылил в лицо мужчине газ из баллончика и ударил оружием, после чего погнался за одним из детей. Сообщается, что убитый 10-летний мальчик по национальности был таджик.

По данным телеграм-каналов, несовершеннолетний террорист фиксировал всё происходящее на видеокамеру, а после совершения убийства сфотографировал себя над телом ребёнка. Ранения, помимо погибшего школьника, получили охранник и ещё несколько человек.

Отдельное внимание в РФ уделяют идеологическим мотивам злоумышленника. Нападавший был одет в бронежилет с надписью "No lives matter" (этот лозунг широко используют неонацистские организации по всему миру). В соцсетях Тимофея К. нашли изображения с нацистской и ультраправой символикой, цитатами и цифровыми кодами, связанными с идеологией превосходства белой рассы. В публикациях подростка упоминаются отсылки к Андреасу Брейвику и австралийскому неонацисту Брентону Тарранту, а также лозунги и фразы, что использовали другие массовые убийцы, совершившие нападения в США и Европе.

Кроме того, СМИ сообщают об авторской публикации нападавшего под названием "Мой гнев", которую он распространил перед нападением. В своём тексте Тимофей К. писал об "упадке христианства", называя врагами общества мигрантов, представителей ЛГБТ, евреев и левых, а также призвал к совершению массовых убийств ради борьбы с так называемым "великим замещением" (ультраправая теория о том, что посредством мигрантов белую расу уничтожают, "замешивая" представителями других рас).

