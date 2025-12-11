Львов уже не является украиноязычным городом. На улицах города все чаще звучит русский язык.

Об этом заявила скандальная писательница Лариса Ницой.

Она сравнила Львов с Киевом, где жители также общаются "на москальском".

"Луцк – украиноязычный, Тернополь еще так-сяк. А Львов уже, как и Киев, куда не приедешь - везде звучит москальский язык, в школах дети на перерывах говорят на москальском", — заявила писательница.

Ранее Ницой заявила, что украинских детей нужно воспитывать так, чтобы они "чистили морды обмосковленным детям". По ее словам, показательные избиения несовершеннолетних за русский язык адресованы не самим детям, а их родителям.

До этого писательница затеяла спор на тему языка с русскоязычным таксистом, который, как оказалось, был участником войны. Ницой обвинила его в том, что он "тянет в тыл с войны русский мир".

Война в Украине идет 1387-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 11 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду российские войска продвинулись к югу от Мирнограда, а в самом городе и вокруг него увеличилась серая зона. Также у армии РФ новое продвижение в Северске и южнее, где в серую зону вошло село Пазено. На днях россияне заявляли о его захвате.

