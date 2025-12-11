"В школах говорят на москальском". Ницой считает Львов уже не украиноязычным городом
Львов уже не является украиноязычным городом. На улицах города все чаще звучит русский язык.
Об этом заявила скандальная писательница Лариса Ницой.
Она сравнила Львов с Киевом, где жители также общаются "на москальском".
"Луцк – украиноязычный, Тернополь еще так-сяк. А Львов уже, как и Киев, куда не приедешь - везде звучит москальский язык, в школах дети на перерывах говорят на москальском", — заявила писательница.
Ранее Ницой заявила, что украинских детей нужно воспитывать так, чтобы они "чистили морды обмосковленным детям". По ее словам, показательные избиения несовершеннолетних за русский язык адресованы не самим детям, а их родителям.
До этого писательница затеяла спор на тему языка с русскоязычным таксистом, который, как оказалось, был участником войны. Ницой обвинила его в том, что он "тянет в тыл с войны русский мир".
